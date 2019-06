Serviços fechados e polícia na rua na ressaca dos violentos confrontos em Hong Kong

Centros comerciais, balcões bancários e serviços públicos de portas fechadas, várias ruas cortadas ao trânsito, a polícia a mostrar-se presente com capacetes e escudos de proteção, vários elementos à paisana a controlar os passaportes e ainda uma grande operação de limpeza dos detritos resultantes dos confrontos na véspera com milhares de manifestantes pela democracia, que foram reprimidos com recurso a balas de borracha e granadas de gás lacrimogéneo.

Em Hong Kong é este o cenário descrito pela imprensa internacional esta quinta-feira, 13 de junho, depois daqueles que já são considerados os episódios mais violentos desde que o território foi devolvido pelo Reino Unido à China, em julho de 1997. Segundo a AFP, os manifestantes prometem voltar em peso às ruas da cidade no domingo, 16 de junho. Em causa está a um projeto de lei que visa alterar as regras locais de extradição – o debate legislativo acabou por ser adiado –, alargando essa possibilidade à China, onde os críticos temem um sistema judicial opaco e politizado.

The day after.



Police remove barricades built by demonstrators in Hong Kong during protests against the government's plan to allow extraditions to mainland China