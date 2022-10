Xi Jinping à beira do terceiro mandato sem “qualquer oposição credível”

Arranca este domingo o 20.º Congresso do Partido Comunista da China, após o qual Xi Jinping será confirmado para um terceiro mandato à frente dos destinos da segunda economia do mundo. Aguardam-se novidades sobre a política covid e a economia, e é também esperada uma revisão constitucional. Os observadores estão atentos a mexidas na elite do partido, mas ninguém duvida de que Xi se mantém na proa do navio.

