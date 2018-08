Trump: "Vamos aplicar tarifas de 25% a todos os carros europeus"

Donald Trump voltou ao ataque na polémica das tarifas comerciais. Apesar da aparente trégua com a Europa, na sequência da reunião com Jean-Claude Juncker em Washington, no final de Julho, o presidente dos Estados Unidos decidiu repetir ameaças.

Numa acção de campanha no West Virginia, na noite de terça-feira, Trump revelou a conversa que teve com o presidente da Comissão Europeia a 26 de Julho. "Jean-Claude… está tudo relacionado com os carros", terá dito Trump, deixando depois ao presidente da Comissão Europeia uma ameaça concreta: "Vamos aplicar uma tarifa de 25% a todos os carros da União Europeia que venham para os Estados Unidos".