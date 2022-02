Republicanos boicotam votação das nomeações de Biden para a Reserva Federal

Os elementos do Partido Republicano estiveram ausentes da reunião do comité de banca, que devia começar às 14:15 [19:15 em Lisboa] para votar as nomeações de Biden para o conselho de governadores do Fed, órgão que gere o banco central.Os conservadores opõem-se sobretudo à nomeação de Sarah Bloom Raskin, ex-membro do conselho de governadores que prometeu maiores esforços por parte do banco central para analisar como é que as alterações climáticas ameaçam a estabilidade financeira dos Estados Unidos e a sua economia.O boicote afetou as sete vagas que o Fed tem atualmente e ainda o processo para confirmar para um segundo mandato o presidente do regulador financeiro, Jerome Powell, que assumiu o cargo ainda durante a administração de Donald Trump (2017-2021) e que foi novamente escolhido pelo democrata Joe Biden.Esta obstrução pode causar um atraso na aprovação dos indicados por Biden, numa altura em que o banco central pondera aumentar as taxas de juro face à alta inflação no país.Num discurso na Câmara dos Representantes, a senadora democrata Elizabeth Warren considerou que os ataques dos conservadores a Raskin são fruto de "histeria" e apontou, uma a uma, as credenciais da indicada para o cargo, que ganhou notoriedade ao defender os consumidores e combater as desigualdades, quando fez parte do conselho de governadores do Fed.Raskin também trabalhou no Departamento do Tesouro durante o governo de Barack Obama (2009-2017) e foi professora em várias universidades, incluindo a Maryland State University."Poucas pessoas neste país são tão qualificadas para este cargo", salientou Warren.Apesar das críticas, no passado os democratas também usaram técnicas de obstrução semelhantes às usadas na terça-feira pelos republicanos.Em 2017, os democratas do comité de finanças do Senado boicotaram a votação das nomeações de Trump para liderarem os departamentos de Tesouro e Saúde.