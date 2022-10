Lula confirmado como Presidente do Brasil

Lula da Silva foi este domingo eleito Presidente do Brasil após vencer a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras. O líder do PT vai cumprir um terceiro mandato como chefe de Estado do país depois de ter sido presidente entre 2003 e 2010.Numa altura em que estão apurados 99,1% dos votos, Lula da Silva conquistou 50,85% das preferências dos eleitores contra 49,15% de Jair Bolsonaro, que se torna o primeiro Presidente em funções a não ser reeleito. Estas foram as eleições brasileiras mais disputadas de sempre.Até ao momento, Lula conquistou 59.845.508 votos enquanto Bolsonaro conseguiu 57.839.736 votos.Na primeira volta das eleições, realizada em 2 de outubro, Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43% dos votos que Bolsonaro obteve.