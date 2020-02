China adia evento parlamentar "do ano" para conter vírus em Pequim

O órgão máximo legislativo do país decidiu adiar a sua sessão plenária, o mais importante evento anual da agenda política chinesa, avança a Bloomberg. A interferir com a agenda estão os receios de propagação do coronavírus.





"A segurança e estabilidade na cidade capital têm um peso direto no trabalho do partido e do país", defendeu o presidente chinês, Xi Jinping (na foto), numa conferência por chamada na qual participaram mais de 170 mil membros do governo e do partido, este domingo, veiculam os media estatais.