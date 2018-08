China promete responder a tarifas dos EUA e aumentar despesa pública

O ministro chinês das Finanças assegura que a China continuará a retaliar contra as "despropositadas" tarifas aplicadas pelos Estados Unidos e anuncia aumentos na despesa pública por forma a compensar o impacto da disputa comercial com Washington nos empregos chineses.

Apesar de para já serem ainda limitados os efeitos decorrentes da disputa comercial em curso entre a China e os Estados Unidos, o ministro chinês das Finanças, Liu Kun, mostra-se apreensivo quanto ao impacto da mesma nos empregos chineses, pelo que anuncia maior despesa pública para compensar.





Em entrevista concedida esta quinta-feira à Reuters, a primeira desde que em Março assumiu a pasta das Finanças chinesas, Liu Kun anunciou que Pequim vai incrementar a despesa de forma a apoiar trabalhadores e desempregados afectados pelo conflito comercial com Washington. Revelou ainda que os governos regionais vão emitir obrigações para financiar o investimento em infra-estruturas.