China termina exercícios militares em Taiwan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Seis dias depois do início dos exercícios militares, a China anunciou esta quarta-feira que vai passar a fazer apenas patrulhas regulares ao redor de Taiwan, avança a Bloomberg.



De acordo com a agência de notícias, o anuncio foi feito pelo exército chinês, através de um comunicado divulgado pelo quartel-general militar regional.



As manobras de Pequim, por via marítima e aérea, foram uma manifestação de retaliação da visita à ilha de Taiwan da líder do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, que a China descreveu como uma "farsa" e "traição deplorável".

Leia Também China prolonga por um dia exercícios militares ao redor de Taiwan



Os exercícios militares incluíram o uso de fogo real e o lançamento de mísseis de longo alcance, e foram descritas pelo governo de Taiwan como "irresponsáveis", além de suscitarem preocupação na comunidade internacional.



O clima de tensão escalou esta terça-feira, depois de Taiwan, em resposta à China, ter também iniciado exercícios militares de defesa da ilha contra um possível ataque, recorrendo também fogo real.



China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas. No entanto, Pequim considera Taiwan parte do seu território, e não uma entidade política soberana, e ameaça usar a força caso a ilha declare independência.