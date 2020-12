Congresso dos EUA aprova orçamento de Defesa apesar de ameaça de veto de Trump

O orçamento já tinha sido aprovado na terça-feira pela Câmara de Representantes, por esmagadora maioria, tendo hoje recebido mais de dois terços dos votos no Senado, o que permite atingir a maioria qualificada necessária para anular um possível veto presidencial.Antes de entrar em vigor, a lei precisa de ser enviada à Casa Branca para que Trump a assine, mas o Presidente republicano ameaçou vetá-la, alegando que o texto não inclui a abolição de uma lei, conhecida como "artigo 230.º", que protege o estatuto jurídico das redes sociais, que acusa de serem tendenciosas contra ele.Trump também contesta o facto de que a lei de financiamento do Pentágono propõe renomear bases militares que neste momento ostentam nomes de generais da Confederação, que defendiam a escravidão, no século XIX.O documento também se opõe ao plano de Donald Trump de reduzir a presença militar norte-americana na Alemanha.O texto do orçamento implica a aplicação ao Pentágono de um prazo de pelo menos 120 dias antes de qualquer redução do efetivo de militares norte-americanos na Alemanha, o que significa que nenhuma retirada poderá ocorrer antes do sucessor de Trump, o democrata Joe Biden, tomar posse, em 20 de janeiro.A lei estipula que uma retirada militar da Alemanha, "num período de crescentes ameaças na Europa, constituiria um grave erro estratégico que enfraqueceria os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos e enfraqueceria a NATO".