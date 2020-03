Coronavírus: Itália regista mais 133 mortos num dia e chega aos 366

Os casos de contágio são já de 6.387, um aumento de 1.326 face a sábado, de acordo com a agência Efe, e localizam-se sobretudo na região da Lombardia, no norte do país.

O primeiro-ministro italiano anunciou hoje a proibição de entradas e saídas da Lombardia e de outras 14 províncias para limitar a propagação do Covid-19, uma medida que pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas em cidades como Milão, Veneza ou Parma.

Giuseppe Conte apareceu às 02:30 horas diante dos jornalistas para explicar que o decreto é difícil, mas necessário para "conter a propagação do contágio".

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.600 mortos entre mais de 105 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil recuperaram.

Depois de a China ter colocado 60 milhões de pessoas em quarentena para tentar travar a epidemia, a Itália anunciou uma medida idêntica no Norte do país, que pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas em cidades como Milão, Veneza ou Parma.

Alitalia suspende todas as ligações internacionais a Milão

A companhia aérea italiana Alitalia anunciou hoje que vai suspender todos os voos internacionais de e para os aeroportos de Milão a partir de segunda-feira, e restringirá os nacionais ao aeroporto de Linate, devido ao novo coronavírus.

"A partir de 09 de março [segunda-feira], a linha aérea italiana suspenderá todos os voos nacionais e internacionais de e para o aeroporto de Milão Malpensa", pode ler-se num comunicado hoje divulgado pela Alitalia, citado pela agência Efe.

A decisão foi provocada pelo decreto aprovado hoje pelo Governo italiano para lutar contra a expansão do novo coronavírus e que inclui a capital da Lombardia, Milão, em toda a "zona vermelha" de isolamento que abarca toda a região e 14 províncias do norte do país.

Assim, o último serviço internacional em Milão será "o voo AZ 605 desde Nova Iorque, que aterrará em Malpensa às 10:40 da manhã" de segunda-feira.

Para além das limitações no aeroporto de Malpensa, durante o período indicado pelo decreto governamental (até 03 de abril), a Alitalia "só operará ligações nacionais desde [o aeroporto] Milão Linate, com uma redução das frequências na rotas servidas, ao passo que os destinos internacionais serão acessíveis com voos através de Roma".

A Alitalia continuará, no entanto, a operar voos entre Veneza e Roma em ambas as direções, ainda que com menos frequências, e oferece aos seus clientes a possibilidade de alterar os seus bilhetes sem custos.

OMS elogia "medidas ousadas" e "sacrifícios reais" de Itália

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou hoje as "medidas ousadas" e os "sacrifícios reais" feitos pelo Governo de Itália e pela população para tentar conter a propagação da epidemia de Covid-19 no país.

"O Governo e o povo de Itália estão a tomar medidas ousadas e corajosas para retardar a propagação do novo coronavírus e proteger o seu país e o mundo. Estão a fazer sacrifícios reais", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, através de uma publicação da rede social Twitter.