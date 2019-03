Corte geral de eletricidade deixa Venezuela quase paralisada

O chefe do parlamento, que se autoproclamou Presidente interino, disse que as comunicações serão "difíceis" quando o "apagão" atinge cerca de 90% do país, considerou "importante seguir e contestar a informação oficial" e voltou a apelar às mobilizações convocadas no sábado no país para exigir o "fim da usurpação".

"A corrupção e o desastre são as responsáveis por esta situação", considerou Guaidó, ao lamentar que a Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo, esteja a ser afetada por cortes elétricos. A Venezuela depara-se desde quinta-feira com um "apagão" que afeta pelo menos 11 Estados e a capital Caracas. O corte elétrico ocorreu às 17:00 locais (21:00 em Lisboa). Hoje, o Governo de Nicolás Maduro ordenou a suspensão do dia de trabalho nos setores público e privado, também extensível aos estabelecimentos de ensino. Através de uma declaração transmitida por diversos meios de comunicaão, a vice-Presidente Delcy Rodriguez anunciou que a medida foi decidida devido a uma "sabotagem elétrica" organizada pela "oposição extremista" venezuelana "em cumplicidade com poderes imperiais", que não especificou. A Empresa Elétrica Nacional (Corpoelec) reagiu quase de imediato, ao anunciar que a distribuição de energia foi sabotada na instalação de Guri, a mais importante de todo o sistema. O ministro responsável pela área, Luis Motta Domínguez, assegurou em declarações à televisão estatal VTV que o corte se devia a uma "sabotagem". "Fomos novamente alvo da guerra elétrica (...) mas como sabem aqui existe um Governo moralizado, não nos vão derrotar", afirmou o ministro na quinta-feira, que na ocasião previu o restabelecimento do serviço em algumas horas. Hoje, as ruas do país estavam quase vazias, enquanto o comércio, escolas e universidades permaneciam encerrados, referiu a agência noticiosa Efe. As poucas estações de gasolina em funcionamento registavam um grande afluxo e eram vigiadas pela polícia, enquanto os serviços de saúde apenas asseguravam os casos mais urgentes.