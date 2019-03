Mais de metade da Venezuela de novo às escuras e sem comunicações

Governo tem atribuido as falhas a atos de sabotagem de opositores apoiados pelo Estados Unidos, enquanto a oposição acusa o regime de não fazer investimentos.

A região de Caracas, capital da Venezuela, e pelo menos 14 dos 23 estados do país estão de novo às escuras esta segunda-feira, devido a um apagão que está a afetar também as comunicações telefónicas e o serviço de Internet.





O apagão, começou pelas 11h00 horas locais (15h00 horas em Lisboa) em várias zonas do sudoeste da Caracas e foi-se expandido até que duas horas mais tarde a cidade ficou toda às escuras.



De momento não há informação oficial sobre a origem do apagão que obrigou o Metropolitano a suspender as operações e fez cair as comunicações telefónicas e a Internet.