Dombrovskis defende reforma da OMC para acelerar retoma económica global

responsável pelo pelouro da

ao serviço das Pessoas.





O vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis considera crucial rever as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) para acelerar a recuperação económica global. Num artigo de opinião publicado no 'Financial Times' , defende que as atuais regras estão "desatualizadas" e "não beneficiam ninguém".Em vésperas da 12.ª conferência da OMC , que irá acontecer em Genebra, Valdis Dombrovskis destaca que o evento representa "uma oportunidade de ouro para dar um novo fôlego" à entidade liderada por Ngozi Okonjo-Iweala, numa altura em que se prevê que o comércio mundial possa ter um contributo decisivo na retoma económica mundial."O livro de regras da OMC está bastante desatualizado. A capacidade de arbitrar disputas comerciais está paralisada e desligada dos imperativos atuais, como o combate às alterações climáticas e o crescimento do comércio online", escreve o comissário europeuEconomiaConsiderando que "uma OMC irrelevante pode levar a um sistema baseado nas relações de poder, que prejudica todos e não beneficia ninguém", Valdis Dombrovskis defende que os ministros responsáveis pela pasta do comécio devem unir-se para defender "esse tão necessário processo de reforma" da organização.Valdis Dombrovskis sinaliza que, ao aderirem à OMC, os países "têm, em média, quase triplicado" as trocas comerciais e, em alguns casos, "ajudou a tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza em todo o mundo". No caso europeu, são cerca de 38 milhões os postos de trabalho que "são sustentados pelo comércio internacional"."Todas as economias dependem do comércio internacional para a recuperação, mas o livro de regras existente precisa acompanhar a realidade global para fazer uma diferença real", reitera.Com as preocupações crescentes com as alterações climáticas, Valdis Dombrovskis defende que a questão da sustentabilidade deve ganhar destaque na OMC, assegurando uma verdadeira recuperação global sustentável. "Acreditamos que o sistema de comércio global deve fazer mais para proteger o planeta", afirma.Um acordo para proteger os oceanos e combater a pesca ilegal e sobrepesca é uma das questões destacadas por Bruxelas, assim como o compromisso partilhado de manter as cadeias de abastecimento abertas, permitindo, por exemplo, uma maior troca comercial de vacinas entre países para ajudar a acelerar o combate à covid-19."O sucesso pode acelerar a recuperação económica global e impulsionar a ação climática, enquanto o fracasso traz o risco de uma maior fragmentação do sistema de comércio global e a erosão da confiança entre países membros", conclui.