Estilista japonês Kenzo morre, vítima de covid-19

Kenzo Takada foi o primeiro estilista japonês a conquistar Paris. Foi na capital francesa que desenvolveu a carreira e se tornou famoso, com a criação da marca Kenzo. O criador morreu este domingo, 4 de outubro, aos 81 anos, no Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine, vítima da covid-19, segundo comunicado do seu porta-voz.Lançou a sua primeira coleção em 1970. A marca com o seu nome havia de surgir seis anos depois. A primeira linha masculina foi lançada em 1983 e o primeiro perfume em 1988.Afastado do mundo da moda desde 1999, passou a dedicar-se a outros desafios como o design de interiores. Com "quase oito mil desenhos", Kenzo Takada "nunca deixou de celebrar a moda e a arte de viver", afirmou o porta-voz.