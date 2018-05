EUA admitem sanções sobre empresas europeias por causa do Irão

Reuters

Numa entrevista na CNN, quando questionado sobre a possibilidade de os Estados Unidos imporem sanções sobre empresas europeias, Bolton respondeu: "É possível. Vai depender da conduta dos outros governos".

Os comentários do conselheiro para a Segurança Nacional surgem um dia depois de o secretário do Estado Mike Pompeo se ter mostrado esperançoso que Washington e os seus aliados cheguem a um novo acordo com Teerão.

Até ao momento, China, França, Rússia, Reino Unido e UE mantêm-se no acordo que foi assinado em 2015 – e que os Estados Unidos rasgaram no passado dia 8 de Maio – que estabeleceu controlos ao programa nuclear iraniano e um alívio nas sanções económicas norte-americanas sobre aquele país do Médio Oriente e sobre empresas que façam negócios lá.

Pompeo disse estar "esperançoso de que nos próximos dias possamos chegar a um acordo que realmente funcione, que realmente proteja o mundo do mau comportamento do Irão, não apenas do seu programa nuclear, mas também dos seus mísseis e do seu comportamento maligno".

Na entrevista à CNN, Bolton não respondeu directamente quando questionado se Trump poderá perseguir uma "mudança de regime" no Irão, ou se os militares americanos serão obrigados a fazer um ataque preventivo contra qualquer instalação nuclear iraniana.

"Não sou eu que tomo as decisões ao nível da segurança nacional", disse Bolton, acrescentando que é o presidente Donald Trump que "toma a decisão e os conselhos que eu lhe dou ficam entre nós".

Bolton frisou que o presidente dos Estados Unidos "tem políticas muito claras, tanto em relação à Coreia do Norte como ao Irão".