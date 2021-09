Exemplar original da Constituição dos EUA vai ser leiloado por cerca de 15 milhões

Raríssimo exemplar original da Constituição dos EUA, que começa com a famosa fórmula "Nós, o povo dos Estados Unidos, com vista a formar uma união mais perfeita”, ratificada a 17 de setembro de 1787 em Filadélfia, será leiloado no final de novembro em Nova Iorque.



Brendan McDermid/Reuters Negócios com Lusa 10:02







Assine já 1€/1 mês



... A casa leiloeira Sotheby's tem exposta até domingo uma coleção privada de documentos constitucionais americanos datados do período revolucionário, de 1776 a 1789, entre os quais a famosa Carta Constitucional assinada em Filadélfia pelos "Pais Fundadores" dos Estados Unidos da América, incluindo George Washington, Benjamin Franklin e James Madison, adianta a agência AFP.



Para Selby Kiffer, historiador especialista em manuscritos e livros antigos da Sotheby's, trata-se de um "fantástico primeiro exemplar da Constituição dos Estados Unidos, provavelmente impressa na noite de 16 de setembro [1787]".



Um documento "extremamente raro" uma vez que existem apenas "onze exemplares conhecidos" dos "quinhentos" que provavelmente terão sido impressos, explicou à AFP Kiffer por ocasião do 234º aniversário da Constituição dos EUA.



A Sotheby's estima que o texto constitucional, que começa com a famosa fórmula "Nós, o povo dos Estados Unidos, com vista a formar uma união mais perfeita, (...) decretamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América", seja leiloado entre 15 e 20 milhões de dólares (cerca de 12,7 e 16,9 milhões de euros).



Selby Kiffer está convencido de que este exemplar, que está num estado de conservação excecional e é o único que ainda pertence a um particular, a colecionadora norte-americana Dorothy Tapper Goldman, irá permanecer nos Estados Unidos.



A Sotheby's escolheu exibir esta coleção da história constitucional americana numa altura em que o país vive uma atmosfera política tensa e polarizada, refere a AFP.



Para sábado, está marcada uma manifestação em Washington promovida por apoiantes do ex-Presidente republicano Donald Trump, em apoio aos manifestantes que foram detidos por terem invadido o Capitólio no dia 6 de janeiro.



Selby Kiffer considera "muito interessante que a Constituição continue a ser tema de debate" e sublinha que "no atual clima político (a Constituição) é tão debatida como quando foi ratificada em 1787". Saber mais constituição dos eua leilão sotheby's

Exemplar original da Constituição dos EUA vai ser leiloado por cerca de 15 milhões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.