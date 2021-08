Fed próxima de acordo para iniciar retirada de estímulos

As posições mais conservadoras dentro da FOMC [Federal Open Market Committee] parecem estar a ganhar terreno, com os decisores da política monetária norte-americana a caminharem para um consenso que reduzirá os estímulos e permitirá acabar com o atual programa de compra de ativos em meados de 2022.



Segundo o WSJ, esse tem sido o calendário apontado por alguns destes membros da Fed nas entrevistas e declarações pú

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...