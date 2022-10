Folha de São Paulo: Lula eleito Presidente do Brasil

Lula da Silva venceu a segunda volta das presidenciais brasileiras deste domingo e vai ser o Presidente do Brasil num inédito terceiro mandato, avança o jornal brasileiro Folha de São Paulo com base nas projeções da Datafolha.O jornal declara, assim, o candidato do PT como vencedor de umas renhidas eleições numa altura em que os dados oficiais, com 91,42% dos votos apurados, indicam que Lula conquistou 50,57% dos votos contra 49,43% de Jair Bolsonaro, o atual chefe de Estado brasileiro.A confirmar-se a vitória de Lula da Silva, Bolsonaro passa a ser o primeiro Presidente do Brasil a não ser reeleito.Na primeira volta das eleições realizadas em 2 de outubro, Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43% dos votos que Bolsonaro obteve.