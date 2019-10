Fundador do maior ‘hedge fund’ do mundo prevê situação económica "assustadora"

O fundador do maior ‘hedge fund’ do mundo, o Bridgewater Associates, prevê que o contexto económico atual resulte numa "situação assustadora" nos próximos dez anos.





O bilionário, fundador e co-presidente do Bridgewater Associates, Ray Dalio (na foto), falou num fórum de investimento que está a decorrer na Arábia Saudita, esta terça-feira. De acordo com Dalio, a política monetária, o aumento da desigualdade e as mudanças climáticas, combinados, representam uma ameaça relevante para a economia mundial.