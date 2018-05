Gina Haspel é a primeira mulher à frente da CIA

Aos 61 anos, a antiga sub-directora da agência foi a escolha de Donald Trump para substituir no cargo o agora novo Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

Gina Haspel foi esta quinta-feira eleita directora da Agência Central de Informações (CIA) dos Estados Unidos. Aos 61 anos, a antiga sub-directora da agência foi a escolha de Donald Trump para substituir no cargo o agora novo Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo. A informação foi confirmada pelo Senado norte-americano e avançada pela CNN.Na quarta-feira, a comissão de serviços secretos do Senado dos Estados Unidos aprovou a nomeação de Haspel para directora da CIA, apesar da polémica suscitada por ter dirigido um centro de tortura. A aprovação nesta comissão é decisiva para que a nomeação seja aprovada pelo plenário do Senado, refere a Sábado.

O presidente da comissão, Richard Burr, disse na quarta-feira que Gina Haspel "é a pessoa mais qualificada que o Presidente podia escolher para dirigir a CIA e a candidata mais bem preparada da história da agência".