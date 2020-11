Há 10 candidatos ao cargo de secretário-geral da OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publicou hoje a lista oficial de candidatos nomeados pelos Estados membros para o cargo de secretário-geral da organização a partir de 01 de junho de 2021.Em comunicado, a organização precisa que o conselho da OCDE irá selecionar um candidato para suceder ao atual secretário-geral, o mexicano Angel Gurría, para um mandato de cinco anos que terá início em 01 de junho de 2021.A lista dos 10 candidatos nomeados pelos países é a seguinte: Mathias Cormann (Austrália), Anna Diamantopoulou (Grécia), Vladimir Dlouhý (República Checa), Philipp Hildebrand (Suíça), Kersti Kaljulaid (Estónia), Ulrik Vestergaard Knudsen (Dinamarca), Michal Kurtyka (Polónia), Christopher Liddell (Estados Unidos da América), Cecilia Malmström (Suécia) e William Morneau (Canadá).No comunicado, a organização adianta que nas próximas semanas, o presidente do comité de seleção, decano do conselho da OCDE, embaixador Christopher Sharrock, representante permanente do Reino Unido, convidará cada candidato a ser entrevistado pelos países membros nas reuniões dos chefes das delegações.Depois das entrevistas, o presidente realizará consultas confidenciais com membros individuais, a fim de restringir o campo de candidatos e, em última análise, identificar o candidato em torno do qual se pode construir um consenso para a nomeação como secretário-geral, explica a organização.