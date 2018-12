Ideias de presentes para bilionários: uma biografia e uma vaca

Felizmente passámos os últimos 12 meses a cobrir a nata da safra de luxo nos ramos de alimentação, viagens, imóveis, arte, estilo e desporto e chegámos a uma lista de presentes que qualquer pessoa que tenha construído uma mega-fortuna apreciaria. Porque quando o dinheiro não é um problema, a verdadeira animação está ligada à exclusividade, à experiência e ao retorno sobre o investimento - e, às vezes, a uma praia realmente grande.

História de vida

Quando se é dono de uma conta bancária de 11 dígitos, certamente o legado está na cabeça: será apenas um monte de zeros imponentes ou é possível ter algo mais? Ajude o seu bilionário a eliminar esse aborrecimento contratando investigadores, redactores e cineastas da Narrative Trust, e tenha muito mais. Estes vão entrevistar a pessoa, a família, os colegas e amigos (você pode até ter um papel de protagonista!) e transformarão aquelas "conversas seleccionadas", como conta a fundadora Melanie Shorin, numa história oral com profunda pesquisa, impressa em formato de livro e ilustrada com fotografias históricas. As histórias, conta Shorin, "desenrolam-se como um romance".

Custo: 25.000 dólares por três entrevistas, mais transcrições; 200.000 dólares pelo trabalho - diversas entrevistas, o livro, arquivos digitalizados e até mesmo um site (provavelmente protegido por uma senha).

Uma vaca Holstein inteira

Esta é a suculenta arma secreta na qual chefs como David Chang, April Bloomfield e Nancy Silverton apostam as suas reputações: a carne da vaca Holstein, a alternativa doméstica dos EUA ao wagyu. As vacas Holstein espalharam-se pelas quintas dos EUA com as suas peles pretas e brancas; graças ao volume de leite que produzem, a maioria dos agricultores utiliza-as para produção de lacticínios. Mas um astuto talhante de São Francisco identificou o seu potencial de rivalizar com os melhores tipos de carne bovina listados pelo Departamento de Agricultura do país, como Hereford ou Angus.

Foi o padrão incomum de marmoreio que chamou a atenção de Bryan Flanney. Assim como a carne wagyu, mais famosa, a carne Holstein é generosamente salpicada pelo que Flanney chama de "alfinetadas de gordura". Como resultado, essa distribuição amplia a suculência e o sabor de qualquer bife do tipo Holstein. A Flannery Beef oferece apenas vacas Holstein criadas no sul da Califórnia alimentadas com grãos, não com erva.

Custo: A partir de 30.000 dólares pelo abate, maturação e entrega de uma vaca inteira.

Um refúgio nos Hamptons com 400 metros de praia

De bilionário para bilionário, há uma forma de interromper a incessante busca pela superioridade nos Hamptons: ceda o título e presentei-o com uma propriedade de mais de 17 hectares que inclui a maior fachada marítima de Southampton. No mínimo garantirá o eterno estatuto de convidado para o Verão. (Se o seu orçamento for capaz de englobar esta propriedade originalmente construída para o magnata da indústria e dos negócios Henry Ford, é muito provável que já tenha o seu próprio refúgio à beira-mar nas redondezas).

Oferecido pela Bespoke Real Estate, a propriedade chamada de Jule Pond é actualmente a mais cara anunciada nos Hamptons (e a segunda mais cara do país), com 1.850 metros quadrados de espaço que inclui 12 quartos, 12 casas de banho, uma biblioteca e uma sala de estar de 14 metros de comprimento, além do campo de ténis, campo de basquete e estufa para plantas.

Custo: 175 milhões de dólares

