Intensificam-se os ataques terrestres e bombardeamentos a hospitais em Gaza

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ofensiva militar de Israel contra o Hamas em Gazar está a travar-se em batalhas terrestres num campo de refugiados no norte do país, segundo noticia a Bloomberg. Os confrontos mantém-se apesar dos crescentes apelos internacionais para um cessar-fogo.



As Nações Unidas anunciaram que os ataques terrestres e os bombardeamentos israelitas intensificaram-se em torno de hospitais de Gaza e do norte da Faixa de Gaza. Várias infraestruturas foram diretamente ...