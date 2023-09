Itália sinaliza à China saída da Nova Rota da Seda

A primeira-ministra italiana aproveitou a cimeira do G20 para sinalizar à China a intenção do governo italiano de abandonar o projeto da Nova Rota da Seda, a grande estratégia económica e de cooperação internacional do presidente Xi Jinping.





Segundo a Bloomberg, Georgia Meloni reuniu-se com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, num encontro que decorreu à margem da cimeira que decorre na Índia, para lhe transmitir o posicionamento do país, apesar de ter sublinhado querer manter as relações amigáveis com a China. Oficialmente, a Itália tinha-se juntado ao projeto da Nova Rota da Seda em 2019.



A Bloomberg adianta ainda que a decisão de retirada do apoio à iniciativa chinês foi cautelosamente ponderada por parte do governo italiano, tendo Meloni e a sua equipa preparado o melhor momento para comunicar a Pequim a alteração dos planos, receando retaliação nas relações comerciais entre os dois países.





Como parte dos seus esforços diplomáticos, Meloni anunciou a sua intenção de visitar a China nos próximos meses. Espera-se que esta visita diplomática seja fundamental para abordar esta questão sensível. Nomeadamente, o embaixador da China em Itália tinha anteriormente emitido um aviso severo, sugerindo que poderia haver "consequências negativas" para a Itália se esta prosseguisse com a sua retirada da Nova Rota da Seda.