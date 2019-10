Justin Trudeau é reeleito no Canadá, mas perde maioria absoluta

Thank you, Canada, for putting your trust in our team and for having faith in us to move this country in the right direction. Regardless of how you cast your vote, our team will work hard for all Canadians. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 22, 2019

Congratulations to @JustinTrudeau on a wonderful and hard fought victory. Canada is well served. I look forward to working with you toward the betterment of both of our countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019

Apesar de ter perdido a maioria que tinha no Parlamento, os liberais deverão conseguir formar um Governo minoritário cuja estabilidade seja assegurada pelo apoio de pequenos partidos.O aliado preferencial de Trudeau deverá ser o Partido Nova Democracia (partido trabalhista), que deverá eleger 24 deputados, e já demonstrou vontade de firmar um acordo. Em conjunto, os dois partidos têm 180 mandatos, o suficiente para formar uma maioria.Em reação aos resultados, o primeiro-ministro do Canadá disse que os cidadãos "votaram a favor de uma agenda progressiva e para uma ação forte sobre as alterações climáticas" e prometeu que trabalhará para todos e não apenas para os seus eleitores.O novo Governo deverá aumentar a despesa pública em 21 mil milhões de dólares no próximo ano para financiar promessas de campanha, aumentando o défice orçamental para lá dos 1% do PIB pela primeira vez desde 2012.Este deverá ser o quarto Governo minoritário que o Canadá tem nas últimas seis eleições. No entanto, este Executivo ficará mais fragilizado dado que os liberais perderam o voto popular (33%) para os conservadores (34,4%), ainda que tenham garantido mais mandatos.O vizinho Donald Trump, presidente dos EUA, já deu os parabéns a Trudeau, com quem teve um conflito quando o Canadá organizou o G7. "O Canadá fica bem servido", escreveu Trump, assegurando que quer trabalhar com o primeiro-ministro para melhorar ambos os países.