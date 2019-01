Kim Jong Un espera que resultados do próximo encontro com EUA que sejam "bem recebidos" internacionalmente

Após um primeiro encontro com Trump que foi criticado pela falta de resoluções concretas quanto à desnuclearização da Coreia do Norte, Kim Jong Un pretende que o desfecho do próximo encontro seja do agrado da comunidade internacional.

O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong Un, confirmou que espera marcar um novo encontro com Trump. Desta reunião espera resultados que sejam bem recebidos pela comunidade internacional.





Kim Jong Un manifestou estas intenções numa visita oficial à China, esta quinta-feira, dia 10 de Janeiro. Para além do objetivo de um desfecho que agrade além-fronteiras, o líder da Coreia do Norte disse contar que as partes relevantes implicadas nas negociações tivessem em conta as "preocupações sensatas" da Coreia.





Um dos assuntos que divide ambas as nações, e que se espera ver discutido na reunião com Trump, é o programa nuclear da Coreia do Norte e os respetivos programas de mísseis. Das últimas conversações resultou um compromisso para a desnuclearização do país asiático que foi criticado pela falta de concretude.





O encontro entre Washington e Pyongyang já se perspetivava desde o 3 de janeiro, quando o presidente norte-americano afirmou que é provável que exista um encontro entre os dois "num futuro não muito distante", na sequência do recebimento de uma carta do líder norte-coreano.