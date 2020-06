x-conselheiro de Segurança Nacional da

(A Sala Onde Tudo Aconteceu, na tradução para português)

Departamento de Justiça norte-americano reagiu de imediato e pediu que a sua publicação fosse travada. Mas o The New York Times e o Washington Post publicaram excertos do livro na passada quarta-feira.



Na obra, Bolton descreve uma discussão entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping, na última cimeira do G20, realizada no Japão, em que o líder dos Estados Unidos pede ao homólogo chinês que o ajude a ganhar as eleições marcadas para este ano.





Bolton é um republicano que teve muita influência na Casa Branca, principalmente nos anos que se seguiram ao atentado às Torres Gémeas, a 11 de setembro de 2001. O seu novo livro será lançado na próxima semana, terminando uma coleção de títulos que descrevem a Casa Branca na era de Trump.Contudo, depois de se conhecer um excerto da obra, oO ex-assessor de Segurança disse que o resultado espelha a "interferência na mente de Trump da sua própria política com os interesses nacionais", assegurando que o presidente da maior economia do mundo faz escolhas políticas diariamente apenas para benefício próprio.O porta-voz da campanha de Trump, Tim Murtaugh, reagiu às cópias divulgadas do livro, garantindo que se tratava de "um absurdo".