Mexia e mais 18 dão “ideias para o Portugal do futuro”

Propor soluções para lidar com a crise gerada pela pandemia de covid-19 em Portugal. Foi a este desafio que responderam 19 empresários, gestores, economistas e académicos, dando origem a um livro solidário, cujas receitas dos direitos de autor revertem para para a iniciativa Rede de Emergência Alimentar, promovida pelo Banco Alimentar contra a Fome.

Em "Esperança e Reinvenção: Ideias para o Portugal do Futuro", que chegou às livrarias esta terça-feira, 7 de Julho, estes conhecidos autores "partilham ideias para um país melhor, sem recurso a agendas ideológicas ou políticas", segundo uma nota de imprensa divulgada pela Guerra e Paz Editores, que cita ainda Marcelo Rebelo de Sousa: "Portugal merece que se não perca esta oportunidade para pensar estrutural, a prazo e com ambição".

O desafio e depois a organização do livro couberam a Luís Ferreira Lopes, assessor do Presidente da República para a área das empresas e da inovação. O ex-jornalista da SIC assina um dos capítulos, tal como António Mexia, que foi suspenso de funções da EDP devido ao perigo de fuga e de suborno a funcionários. Adrian Bridge, António Rios Amorim, Isabel Furtado e João Duque serão os autores presentes no lançamento agendado para esta quarta-feira, 8 de julho, no hotel Yeatman, em Vila Nova de Gaia.

"Contra a pandemia e a crise, este é um livro de soluções e de propostas concretas para refletir, com base no pensamento estratégico e inovação, sobre o futuro da nossa economia, sociedade, ciência, gestão e tecnologia", resume a editora, que já tem o livro de 200 páginas à venda no site oficial por um preço promocional de 13,5 euros.

Os 19 autores "independentes" do livro:

Adrian Bridge – The Fladgate Partnership

Alexandre Fonseca - Altice Portugal

António Mexia - EDP

António Rios Amorim - Corticeira Amorim

Bernardo Trindade – Portobay Hotels e Portugal In

Carlos Coelho – Ivity Brand Corp e Associação Portugal Genial

Cristina Fonseca – Indico Capital Partners

Daniel Bessa – Universidade do Porto

Daniel Traça – Nova School of Business and Economics

Fátima Carioca – AESE Business School

Fernando Amaral – Grupo Sendys

Isabel Furtado – TMG Group e Cotec Portugal

João Duque – ISEG e SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social

Jorge Magalhães Correia – Grupo Fidelidade

Luís Ferreira Lopes – Assessor do Presidente da República para a área das empresas e da inovação

Nuno Fernandes Thomaz – CoRe Capital e Centromarca

Paulo Pereira da Silva – Renova

Pedro Rocha Vieira – Beta-i

Rui Paiva – WeDo Consulting