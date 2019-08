Macau diz que investimento norte-americano é bem-vindo em plena guerra comercial EUA-China

O chefe do Governo de Macau, capital mundial do jogo, disse que as empresas norte-americanas são bem-vindas a expandirem os seus negócios no território, num momento marcado pela guerra comercial China-EUA.

Este sábado, 24 de agosto, num encontro com a congressista dos Estado Unidos democrata Dina Titus, Fernando Chui sai On, que termina este ano o seu segundo e último mandato à frente do Governo de Macau, sublinhou que, nos últimos dez anos, as empresas norte-americanas "registaram um desenvolvimento positivo com receitas favoráveis" naquele território administrado pela China.