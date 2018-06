Morreu o chef Anthony Bourdain

Em 2012, o chef visitou Lisboa para o programa Parts Unkwown. Cinco anos depois, passou pelo Porto.

Anthony Bourdain, chef, apresentador e escritor norte-americano, morreu aos 61 anos. A causa avançada para a sua morte é suicídio, segundo a CNN."É com grande tristeza que podemos confirmar a morte do nosso amigo e colega, Anthony Bourdain. O seu amor pela grande aventura, novos amigos, boa comida e bebida e as histórias incríveis do mundo fizeram dele um contador de histórias incrível. Os seus talentos nunca deixaram de impressionar-nos e vamos sentir muito a falta dele. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua filha e a família nesta altura tão difícil", lê-se no comunicado do canal.Bourdain estava em França a trabalhar em mais um episódio da sua série Parts Unkwown. Um amigo próximo, Eric Ripert, encontrou-o no quarto de hotel inconsciente.