Mulher de Netanyahu chega a acordo em processo de fraude

A esposa do primeiro-ministro israelita chegou a acordo com o Estado para o pagamento de uma coima num processo relacionado com o aproveitamento fraudulento de dinheiros públicos.

A vida não corre de feição para a família de Benjamin Netanyahu (na foto), primeiro-ministro israelita em funções que esta quarta-feira vê terminar o prazo para formar um novo governo e evitar a realização de eleições antecipadas.





Em paralelo, a mulher do líder do governo israelita, Sara Netanyahu, fechou esta quarta-feira um acordo com as autoridades de Israel que lhe permite pagar uma coima e fazer um reembolso de forma a resolver um problema judicial relacionado com o aproveitamento indevido de dinheiros públicos.