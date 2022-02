Musk compara Trudeau a Hitler

Freedom to infect others, potentially kill them, let them have long COVID, or take away healthcare resources and budget from everyone??? — Tesla69420 (@Tesla69420) January 27, 2022

Elon Musk voltou a dar que falar no Twitter. Em resposta a uma publicação da página Coindesk, que abordava a questão da imposição da lei da emergência no Canadá para conter as famosas "manifestações de camionistas", o multimilionário, filho de pai sul-africano e mãe canadiana, comparou de forma satírica Justin Trudeau a Adolf Hitler.Musk publicou um tweet com uma foto de Hitler acompanhada da frase: "parem de me comparar com o Justin Trudeau. Eu tinha um orçamento".O multimilionário, que chegou a frequentar o ensino secundário no Canadá, tendo inclusive matriculado-se na Universidade de Ontário, antes de se mudar para a Universidade da Pensilvânia nos EUA, já tinha demonstrado no final de janeiro a sua simpatia pelo movimento "Freedom Convoy 2022", tendo escrito na rede social que "a liberdade está a ser arrancada peça a peça até desparecer".O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, invocou a lei de medidas de emergência do país para lidar com os protestos "Comboio da Liberdade" que já se prolongam há três semanas, em Otava.Apesar do reforço dos seus poderes, Trudeau garantiu que não vai recorrer aos militares, para travar as manifestações, no entanto, a norma dá mais poder à polícia e permite ainda que as autoridades bloqueiem as contas bancárias das entidades que estão a apoiar a rebelião."[Os manifestantes] devem ir para casa", apelou o chefe de Estado.