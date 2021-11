Noruega estuda aumento de impostos sobre riqueza para financiar descida na fatura da luz

Aumento de impostos sobre riqueza visa financiar descida de impostos sobre a eletricidade, para proteger as famílias dos efeitos da crise energética. Proposta consta entre as alterações que o novo Governo da Noruega quer introduzir no Orçamento do Estado para 2022 e está a ser negociada com os restantes partidos.



Tomm W. Christiansen Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 14:37







trabalhistas terem superado os conservadores nas eleições legislativas de setembro, o novo Governo apresentou, em outubro, alguns ajustes ao Orçamento delineado pelo anterior Governo conservador, tal como manda a tradição do país para que os novos Governos sinalizem para onde planeiam conduzir a economia mas com alterações limitadas nos gastos. À lista de medidas contempladas na proposta orçamental inicial, a coligação entre trabalhistas e centristas, que está agora no Governo, acrescentou outras como a redução dos impostos aplicados sobre a eletricidade durante os meses de inverno, atendendo à crise energética que se faz sentir em força na Europa.



O Ministério das Finanças da Noruega, tutelado pelo centrista Trygve Slagsvold Vedum, considera que "é hora dos custos serem distribuídos de forma mais justa" e, por isso, conta com a receita dos impostos cobrados sobre os noruegueses mais ricos para "fornecer às pessoas serviços de alta qualidade em todo o país".

