Pandemia pode fazer cair desenvolvimento humano pela primeira vez em 30 anos

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) antecipa um recuo de 4% no rendimento per capita a nível mundial este ano, devido à pandemia de covid-19.

Segundo aquela agência da ONU, o surto do novo coronavírus expôs grandemente as desigualdades globais e poderá fazer cair o índice de desenvolvimento humano (IDH) pela primeira vez desde 1990.

"A pandemia de covid-19 está a desencadear uma crise de desenvolvimento humano", refere o relatório do PNUD, citado pela Reuters.

Outros choques – como a crise financeira de 2007-2009 ou o surto de ébola na África Ocidental em 2014 – provocaram abalos mas não impediram um aumento, em termos anuais, do desenvolvimento humano, referiu o diretor do PNUD, Achim Steiner.

"A covid-19 – com o seu triplo impacto na saúde, educação e rendimentos – poderá alterar esta tendência", acrescentou o mesmo responsável, citado pela agência noticiosa.



Fonte: Globo

Ao nível da educação, seis em cada dez crianças de todo o mundo não estão a ter aulas devido ao encerramento das escolas.

O PNUD estima que 86% das crianças que frequentam o ensino primário estão fora da escola em países com um IDH baixo por não disporem de acesso à internet – em comparação com apenas 20% nos países mais ricos.

Mas nem tudo é mau. O relatório sublinha que esta crise também revelou a solidez das ações coletivas perante uma ameaça comum, com o PNUD a instar o mundo para que mostre a mesma força no que diz respeito às alterações climáticas.

O IDH global é um indicador que conjuga os níveis mundiais de educação, saúde e padrões de vida e que avalia 189 países, incluindo Portugal.

No Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019, divulgado em dezembro passado, Portugal voltou a subir uma posição no IDH, passando para o 40.º lugar do ranking.