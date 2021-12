Pequim vai controlar mais de metade dos alimentos no mundo. "Fome" chinesa provoca aumento de preços

"A China detém atualmente um stock alimentos em níveis historicamente altos", afirmou m novembro Qin Yuyun, responsável pelo departamento de cereais da Administração Nacional de Alimentos e Reservas Estratégicas de Pequim. E não estava a exagerar. Neste momento, o país é o que mais armazena cereais no mundo.





Na altura, Qin Yuyun chegou mesmo a afirmar que "os nossos stocks conseguem responder à procura durante um ano e meio".





De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA, a China vai controlar 69% das reservas de milho de todo o mundo no primeiro semestre de 2022, 60% das reservas de arroz e 51% do trigo. As projeções representam um aumento de cerca de 20 pontos percentuais face aos últimos 10 anos.





Em 2020, a China gastou 98,1 mil milhões de dólares em importações de alimentos, 4,6 vezes mais em relação à década anterior, de acordo com os dados da Administração Geral e Alfandegária do país. De janeiro a setembro de 2021, Pequim reforçou as suas reservas como não era visto desde 2016.





Nos últimos cinco anos, as importações chinesas de soja, milho e trigo foram entre duas a doze vezes superiores às compras de outras nações, como o Brasil e EUA.





De forma a alimentar o seu stock, as empresas chinesas iniciaram uma onda de aquisições de empresas estrangeiras. Em junho, o principal fornecedor de carne do país, o WH Group, comprou um homólogo europeu em junho, enquanto o Inner Mongolia Yili Industrial Group comprou uma empresa líder de laticínios na Nova Zelândia em 2019.





Xi Jinping apela à "segurança alimentar no país"





Ao contrário dos alimentos, a memória na China não é escassa. Em abril, respondendo ao apelo do presidente chinês, Xi Jinping, sobre "a segurança alimentar", Pequim aprovou uma lei de combate ao desperdício de alimentos que proíbe sobras excessivas. No final de outubro, o Partido Comunista Chinês e o Conselho de Estado instruíram os funcionários sobre como reduzir o desperdício alimentar.





O esforço de Pequim para que haja comida para todos e durante muito tempo é um exercício de memória que lembra a crise da fome durante a Revolução Cultural, que ocorreu entre 1966 e 1976. "As pessoas da minha geração lembram-se de como passámos fome durante esses tempos", contou certa vez Xi Jinping, durante uma entrevista à agência pública chinesa Xinhua.