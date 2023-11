Chineses menos gastadores no dia dos solteiros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais de três quartos dos consumidores chineses vão estar atentos à carteira, durante o dia dos solteiros, que se comemora este sábado, dia 11 de novembro, de acordo com a sondagem China’s Singles Day 2023, levada a cabo pela Bain & Company e a que o Negócios teve acesso.





O inquérito, que foi realizado em várias cidades chinesas, revela que 77% dos consumidores planeiam gastar menos ou manter as despesas no dia dos solteiros.





Além disso, entre a amostra total, quase metade dos inquiridos afirma que vai procurar marcas mais baratas ou próprias.





"Os consumidores de mais baixos rendimentos, que vivem em cidades pequenas e com poucos recursos, hesitam mais na hora de gastar durante este feriado, especialmente os 'boomers' e a geração Z", refere o estudo.





A questão pode ser mesmo geracional já que esta tendência se mantém "entre os consumidores da geração Z, que vivem em cidades mais antigas e têm rendimentos mais altos, mas ainda não alcançaram o nível económico das gerações anteriores".





"Além das dificuldades macroeconómicas e da falta de confiança a continuar a dissuadir os compradores", acrescenta o relatório da Bain & Company.





A consultora alerta ainda que a concorrência que resulta de eventos idênticos que foram surgindo progressivamente desde a primeira edição do dia dos solteiros em 2009, pode estar a contribuir para este sentimento de cautela ente os consumidores chineses neste dia.





Vendas em direto cativam mas ainda não batem "e-commerce"

Para melhorar as vendas, os comerciantes chineses estão a tentar rentabilizar os negócios, através do comércio eletrónico em direto oferecido por plataformas de vídeos curtos, como a Douyin e a Kuaishou.





A prática é de tal modo inovadora, que a consultora refere que "embora esta tendência já esteja estabelecida na China, as empresas no resto do mundo acompanham de perto o seu progresso e resultados".





Porém, a inovação ainda não se refletiu nas contas, quando chega a altura de comparar os resultados deste tipo de comércio e das plataformas tradicionais de entregas, já que "o gasto médio por cliente devido a estes vídeos curtos em direto é muito inferior ao das plataformas tradicionais de comércio eletrónico", refere Bain & Company.





"Isso deve-se ao serviço ao cliente [que pode ser melhorado], à lentidão das entregas, ao design inadequado das aplicações e às políticas de devolução insatisfatórias", justifica a consultora.