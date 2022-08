PIB dos Estados Unidos revisto em alta: contraiu 0,6% no segundo trimestre

Os dados superaram as expetativas dos economistas questionadas pela Reuters, que esperavam uma revisão em alta para 0,8%. Com a economia do país a cair há dois trimestres consecutivos (caíu 1,6% nos primeiros três meses do ano), o país encontra-se, por definição, em recessão técnica.



Contudo, os EUA não utilizam o conceito de dois trimestres consecutivos de contração para declarar uma recessão, ao contrário da maioria das principais economias mundiais. Para oficialmente existir recessão nos Estados Unidos é necessário que o National Bureau of Economic Research (NBER), um grupo independente de oito economistas, declare que a maior economia mundial se encontra em recessão. O NBER utiliza um conjunto alargado de indicadores e não apenas o PIB.





A economia dos Estados Unidos contraiu 0,6%, em termos anualizados, no segundo trimestre de 2022, divulgou esta quinta-feira o Departamento do Comércio. Os dados agora divulgados são ligeiramente melhores do que aqueles apontados na última estimativa, que dava conta de uma contração de 0,9%.