Estados Unidos entram em recessão técnica

O produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos recuou 0,9% no segundo trimestre em termos anualizados e 0,2% face ao trimestre precedente, o que coloca a maior economia mundial em recessão técnica após a queda de 1,6% observada nos primeiros três meses do ano.



Os dados provisórios divulgados esta quinta-feira pelo Departamento do Comércio norte-americano surpreenderam os economistas, que antecipavam um crescimento de 0,4%.





Apesar da contração da economia, os gastos de consumo privado, que são um indicador da saúde da economia dos EUA, avançaram 1% no trimestre, um abrandamento face aos 1,8% dos primeiros três meses do ano mas mostrando alguma resiliência.Os EUA não utilizam o conceito de dois trimestres consecutivos de contração para declarar uma recessão, ao contrário da maioria das principais economias mundiais. Para oficialmente existir recessão nos Estados Unidos é necessário que o National Bureau of Economic Research (NBER), um grupo independente de oito economistas, declare que a maior economia mundial se encontra em recessão. O NBER utiliza um conjunto alargado de indicadores e não apenas o PIB.A Casa Branca e a Reserva Federal (Fed) têm vindo a defender que a atual situação não configura uma recessão.Recentemente, a secretária do Tesouro dos EUA defendeu, na NBC, que as condições na economia são "únicas". "Quando estamos a criar quase 400 mil empregos por mês isso não é uma recessão", frisou Janet Yellen.Independentemente da discussão sobre se os EUA já estão ou não em recessão, os dados de hoje colocam nova pressão sobre a Fed, que esta quarta-feira, 27 de julho, subiu as taxas de juro em 75 pontos base num esforço para travar a escalada da inflação. A política agressiva da instituição liderada por Jerome Powell tem gerado receios de que o país possa entrar numa recessão efetiva e de dimensão significativa.