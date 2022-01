Porto de Xangai em risco de congestionamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O porto de Shaghai – o maior terminal de contentores do mundo - está a ficar congestionado com um crescente número de navios a evitarem o porto de Ningbo, após um surto de Covid naquele terminal.





Depois do fecho parcial e temporário do porto de Ningbo, durante o verão, várias empresas decidiram desviar os navios de Ningbo para os portos de Shaghai ou Xiamen, no sul da China, para evitar atrasos na entrega das cargas.





Esta decisão está a provocar um crescente congestionamento no porto de Xangai, havendo já uma enorme fila de navios que aguardam para descarregar os contentores.





A crise portuária na China pode vir a agravar com a logística da testagem dos trabalhadores dos portos e com a escalada do número de casos positivos de Covid em várias cidades da China.



O fluxo de navios para o porto de Xangai está já a provocar o atraso de uma semana na entrega das cargas.



Esta crise nos portos chineses afetou os mercados dos Estados Unidos e da Europa tendo a um aumento dos preços dos produtos com várias empresas internacionais a temer uma rutura de stock.