Portugal entre os melhores destinos para os americanos passarem a sua reforma

A Forbes realça a beleza natural do país, com estações do ano distintas, baixa taxa de crime e bons cuidados de saúde. Entre os pontos negativos está o elevado custo de vida e as exigências de rendimentos para aceitar que reformados vivam no país. É preciso um investimento de 540 mil dólares no país, provar que se tem mais 360 mil dólares de liquidez disponível e um mínimo de rendimentos anuais de 43 mil dólares.