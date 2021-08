Primeira ponte ferroviária entre China e Rússia já está terminada

A primeira ponte ferroviária a ligar a China à Rússia já está operacional e estende-se ao longo de 7,19 quilómetros entre as cidades de Tongjiang, no nordeste da China, e de Nizhneleninskoye, no leste da Rússia. A obra foi concluída em conjunto pelos dois países, avançou esta terça-feira a imprensa chinesa.



A construção já tinha arrancado em 2014, mas sofreu vários atrasos devido a fatores como as condições climáticas adversas do local no inverno. Já com a obra completa, a rota entre a província mais ao norte da China e a capital da Rússia, Moscovo, fica reduzida em 809 quilómetros quando comparada com as outras ligações ferroviárias existentes até agora.



A diminuição da distância entre os dois países beneficiará especialmente o nordeste da China, já que, nos últimos anos, o crescimento económico das três regiões - Heilongjiang, Jilin e Liaoning - tem sido mais lento do que o resto do país, de acordo com a imprensa chinesa.



A China e Rússia partilham uma fronteira de mais de 4.000 km que está parcialmente fechada desde 2020 por causa da pandemia. Separados pela fronteira estão dois territórios muito diferentes em termos populacionais: de um lado, o Extremo Oriente russo, com 6,2 milhões de habitantes e do lado oposto, o Nordeste da China, com mais de 100 milhões de pessoas.