Os EUA surgem por diversas vezes no ranking. A primeira aparição é de Boston , logo seguida por São Francisco, a cidade com o maior poder de compra do mundo, a que se junta um clima solarengo. No top 50 encontra-se ainda Chicago com um elevado poder de compra e um baixo rácio entre rendimento e o preço dos imóveis. Nova Iorque surge só depois destas cidades e não se destaca particularmente em nenhum dos aspetos.

O ranking de qualidade de vida nas cidades construído pelo Deutsche Bank tem em conta o poder de compra, a segurança, os cuidados de saúde, o custo de vida, a rácio entre o rendimento e o preço dos imóveis, o trânsito, a poluição e o clima.Em termos de poder de compra, o primeiro lugar vai para São Francisco (EUA). Na segurança vai para o Dubai, nos cuidados de saúde para Seoul (Coreia do Sul), no custo de vida para Bangalore (Índia), no rácio entre o rendimento e o preço dos imóveis para Riade (Arábia Saudita), no trânsito para Viena (Áustria), na poluição para Helsínquia (Finlândia) e no clima para Auckland (Nova Zelândia).O Negócios compilou os 25 países (alguns países têm várias cidades no ranking pelo que a numeração é diferente) que têm cidades nos lugares cimeiros deste ranking, assinalando os seus pontos fortes e os pontos fracos.Pela primeira vez o estudo inclui todos os países do G20.