Quanto dinheiro é necessário para entrar no clube dos ricos?

Qual é o tamanho da riqueza de uma pessoa "rica"? A resposta, obviamente, depende de quem pergunta - e hoje em dia, há muita gente a colocar a questão.

Nas cidades repletas de ricos, como Nova Iorque e Londres, a parcela de polução que diz viver com 500.000 dólares por ano é uma pobreza. Com 40 milhões de dólares no bolso – e tendo de pagar escolas particulares, uma casa nos Hamptons, um cavalo e uma instituição de caridade -, um gestor de hedge fund da série "Billions", exclama: "F***! Estou falido!"

Então, aqui vai uma resposta real, do sigiloso mundo de banca privada: 25 milhões de dólares.

25 milhões de dólares em património para investir. Um valor com que se poderia dar ao luxo de ficar no vermelho durante alguns trimestres, talvez até durante um ano ou dois, sem se angustiar. Com 25 milhões de dólares, talvez, apenas talvez, esteja a começar a ficar rico.

Porque nesta era de riqueza e de desigualdade extremas, esta quantia é simplesmente onde começa a riqueza – uma passagem, na verdade, para o primeiro e humilde degrau dos ricos. Para a maior parte do planeta, 25 milhões de dólares representam uma riqueza incomensurável. Para os executivos de elite da banca privada, este dinheiro paga apenas os serviços básicos.

É uma espécie de classe económica. Para a classe executiva, são necessários 100 milhões de dólares. Para a primeira classe, 200 milhões. Para um avião particular? Mil milhões de dólares.

Todos nós sabemos que a diferença de riqueza entre ricos e pobres e entre os ricos e os realmente ricos não pára de crescer, principalmente por causa do "bull market" das acções e da riqueza gerada em empresas privadas em todo o mundo.

O que talvez seja menos evidente, pelo menos fora dos círculos financeiros, é quanto todo este dinheiro vale para os executivos de banca privada que cuidam discretamente destas fortunas.

Nenhum executivo de banca privada que se preze dirá que não se preocupa com clientes que têm "apenas" alguns milhões. A Northern Trust, que trabalha com muitas das famílias mais ricas do mundo, realça que nos últimos trimestres mais de 50% dos novos clientes tinham activos para investir de mais de 10 milhões de dólares. Mas "para chegar ao mais alto nível, as empresas elevaram o padrão", revelou Brent Beardsley, que lidera a Boston Consulting Group na área de gestão de activos e património.

A medida do que torna alguém rico mudou drasticamente nas últimas duas décadas. Em 1994, quando Peter Charrington, director global do Citi Private Bank, entrou no banco, "de uma forma geral, 3 milhões de dólares eram considerados um património líquido extremamente alto em todo o sector", lembrou. "Quase 25 anos depois, definimos que o património líquido extremamente alto é de 25 milhões de dólares."

