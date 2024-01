Rebeldes houthis disparam contra navio com petróleo russo por engano

United Kingdom Maritime Trade Operations"), citada pela Reuters, indica que recebeu, no Iémen. "Foi reportado um missíl a cair na água a cerca de 400 a 500 metros do navio, tendo sido seguido por três pequenas embarcações", indica a nota da UKMTO, acrescentando que não houve feridos ou danos.A empresa de segurança marítima britânica, Ambrey, afirmou que "este éenquanto transportava petróleo russo".A empresa indica que o navio deverá ter. "Isto parece ser de há cinco meses, mas o navio estava listado como afiliado ao Reino Unido numa base de dados pública", pode ler-se no relatório da Ambrey.As milícias houthis do Iémen têm lançado, desde meados de novembro, uma onda de ataques a navios comerciais de passagem na região, no que dizem ser um protesto contra as operações militares de Israel em Gaza.O comando da Força Aérea dos Estados Unidos no Médio Oriente disse ter, incluindo "bases de comando e controlo, depósitos de munições, sistemas de lançamento, instalações de produção e sistemas de radar de defesa aérea".Esta sexta-feira o dirigente o dirigente dos rebeldes houthis, que controlam grande parte do Iémen, vieramOs rebeldes consideraram ainda que o ataque por parte dos EUA e do Reino Unido é injustificado, "uma vez que não houve ameaça à navegação internacional", classificando agora os dois países como alvos legítimos.Para participar no Fórum do Caldeirão de Bolsa dedicado à insegurança no Mar Vermelho clique aqui