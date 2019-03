Rei saudita lança programa de 20 mil milhões para embelezar Riad

A Arábia Saudita planeia investir 86 mil milhões de riais (20 mil milhões de euros) no embelezamento da sua capital, Riad, com projetos pensados para criar dezenas de milhares de empregos e oferecer novas oportunidades de lazer numa cidade carente destas atividades.

Além do investimento do reino, os projetos criarão oportunidades para 15 mil milhões de dólares em financiamento do setor privado, anunciou o governo. Os trabalhos do projeto preliminar estão a andar e a construção deve começar no segundo semestre, informou.

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman vai liderar o comité que supervisionará os projetos, pensados para transformar Riad "numa das melhores cidades do mundo para morar", segundo a agência Saudi Press.

Os jornalistas foram convocados repentinamente para a apresentação do plano, anunciado um dia depois de o jornal britânico Guardian noticiar que o príncipe Mohammed perdeu parte do poder devido ao conflito crescente com o rei Salman. O governo não fez comentários sobre a publicação e, em separado, a emissora estatal de TV anunciou que o rei ordenou que uma rodovia de Riad recebesse o nome do príncipe.

Entre os projetos estão:

- O King Salman Park (Parque Rei Salman), projetado para ser um dos maiores parques urbanos do mundo, que incluirá construções residenciais, hotéis e um complexo artístico;





- Uma avenida desportiva que abrangerá a cidade de leste a oeste, com pistas para bicicletas, pedestres e cavalos;