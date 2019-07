Sauditas constroem cidade de 500 mil milhões com chuva artificial e dinossauros robô

O príncipe saudita Mohammed Bin Salman quer construir uma cidade que vai custar 500 mil milhões de dólares com características futuristas que desafiam a realidade atual, avança o The Wall Street Journal.





A publicação norte-americana cita relatórios elaborados pelas consultoras Mckinsey, Boston Consulting e Oliver Wyman, que terão dado os seus contributos para a criação da cidade.





Neom foi o nome escolhido para batizar este mega-projeto, que deverá ser plantado no meio do deserto mas destacar-se completamente do ambiente envolvente.





A inovação vai estar presente em todos os eixos da cidade, incluindo no céu. Os relatórios das consultoras consideram a instalação de uma lua gigante artificial, que deverá ser iluminada todas as noites. No mesmo plano, considera-se a introdução de nuvens artificiais que permitam produzir chuva, ultrapassando as limitações naturais de um deserto. Ainda a cruzar os céus poderá estar um serviço de táxis-voadores.





Já as ruas terão drones a sobrevoá-las como complemento de um dos sistemas de segurança mais avançados que existem, sugerem as consultoras. Câmaras e sistemas de reconhecimento facial irão controlar todos os cidadãos constantemente.

Nas escolas, a tecnologia que se destaca são os professores holográficos, que farão parte de um "sistema de educação líder no mundo", lê-se nos relatórios.





No que toca ao entretenimento, o objetivo é conseguir "a maior taxa de restaurantes com estrelas Michelin por habitante" do globo. Na costa, o destaque vai para a praia com areia que brilha no escuro. Mas para quem prefira um ambiente alternativo, poderá existir uma ilha inspirada no filme Jurassic Park, onde os visitantes e residentes contarão com a companhia de dinossauros robô.





Construção começa, dúvidas persistem

Consultado pelo jornal norte-americano, o responsável do projeto, Nadhmi al Nasr confirmou que a cidade será futurista mas admitiu que a tecnologia prevista "pode ainda estar em desenvolvimento ou limitar-se ainda à teoria".





Numa viagem de três dias ao local onde deverá erguer-se a Neom, a Bloomberg relata que já é visível um sinal com a mensagem "Eu (coração) Neom". Existem já casas para albergar temporariamente os trabalhadores e o material de construção está a espalhar-se pela região. Um pequeno aeroporto comercial já foi inaugurado.





A construção da cidade já havia sido anunciada por bin Salman em 2017, numa conferência em Riade. Surgem contudo questões sobre como será financiado este projeto. Algumas pessoas envolvidas disseram que a fase inicial de planeamento já foi financiada com algum dinheiro externo.





A Neom é a peça central dos planos do príncipe saudita para modernizar o país até 2030. Um dos objetivos é diversificar a economia de forma a depender menos dos combustíveis fósseis.