Tropas dos EUA em bases na Síria e Iraque atacadas por drones

As forças norte-americanas estacionadas na Síria abateram dois drones que as atacaram, provocando ferimentos ligeiros, avança a Reuters esta quinta-feira, citando fontes militares oficiais dos Estados Unidos. Também no Iraque uma base aérea que conta com militares norte-americanos e de outras forças internacionais foi atacada com drones e rockets.No Iraque, foram ouvidas várias explosões na base de Ain al-Asad, localizada na província ocidental de Anbar, indicaram duas fontes de segurança à agência noticiosa.Os ataques na Síria já tinham sido noticiados pela Al Mayadeen TV, uma televisão libanesa alinhada com o regime iraniano, que detalhava que a base de Al-Tanf foi atacada por drones na quarta-feira, enquanto a base Conoco, na região de Deir al-Zor, foi alvo de um ataque com mísseis.Já na quarta-feira as forças norte-americanas no Iraque tinham sido atacadas por drones.Os Estados Unidos contam com 2.500 militares estacionados no Iraque e outros 900 na Síria.Os ataques contra as forças militares norte-americanas têm-se sucedido nos últimos dias, coincidindo com o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.