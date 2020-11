Trump admitiu no twitter que Biden ganhou mas afinal não

Donald Trump chegou a admitir esta manhã que Joe Biden tinha ganho as eleições dos Estados Unidos, mas depressa corrigiu a sua perspetiva e repetiu que vai ser ele a ganhar e que não vai conceder.





Foi através de uma série de tweets que o atual presidente dos EUA gerou a confusão que levou a muitos meios de comunicação social a admitir que Trump tinha pela primeira vez admitido a vitória de Joe Biden.





"Ele ganhou porque as eleições foram manipuladas", escreveu Trum num tweet onde não se referia a Joe Biden e repetia a argumentação de fraude nos votos.

Pouco depois Trump apagou este tweet e repetiu o que tem escrito no twitter desde a noite das eleições.





Num primeiro escreveu que as "eleições foram manipuladas" e que "vamos ganhar".

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!