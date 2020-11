Biden quer criar três milhões de emprego e duplicar salário mínimo por hora

Leia Também Biden teme mais mortes pela covid se Trump não colaborar em transição

O Presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, anunciou hoje a intenção de criar três milhões de empregos, principalmente nas áreas tecnológicas e das energias renováveis, e de duplicar o salário mínimo para 15 dólares por hora.O anunciou foi feito depois de Biden ser confrontado com as restrições que podem vir a ser implementadas para mitigar a propagação da pandemia no país."O nosso plano é criar milhões de empregos bem pagos na indústria, na construção de carros, produtos, tecnologia, de que precisaremos no futuro para ser competitivos com o resto o mundo", disse o vencedor das eleições presidenciais norte-americanas de 3 de novembro, em Wilmington, Delaware.A agência France-Presse (AFP) dá conta de que a intenção de Biden é criar três milhões de empregos nas áreas da tecnológicas e das energias renováveis.O democrata acrescentou que os grandes conglomerados financeiros, as empresas de maior dimensão e os cidadãos com maiores rendimentos vão pagar uma "parte justa" de impostos e que uma das intenções da próxima administração é aumentar o salário mínimo para 15 dólares por hora.Atualmente, o salário mínimo é de 7,25 dólares por hora, de acordo com a informação disponibilizada pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos.O Presidente eleito também já tinha anunciado a criação de uma equipa para encontrar respostas à crise pandémica, que debilitou seriamente a economia norte-americano e fez disparar o desemprego, no país com o maior número de infeções pelo SARS-CoV-2 confirmadas.Joe Biden foi declarado vencedor das presidenciais e derrotou o ainda Presidente e candidato republicano, Donald Trump, segundo as últimas projeções de vários órgãos de comunicação social, como, por exemplo, o The New York Times, a CNN e o The Washington Post.Contudo, Donald Trump ainda não reconheceu a derrota e a equipa da candidatura do republicano está a tentar a todo o custo reverter os resultados, enquanto vários elementos da administração estão a bloquear a processo de transição do atual chefe de Estado norte-americano para o sucessor.Trump considera que houve fraude eleitoral e aponta o dedo aos democratas, acusação que foi replicada pelos apoiantes do Presidente, e reivindica, por isso, a recontagem dos votos em vários estados importantíssimos para 'as contas' das eleições e que Biden conquistou.As acusações, no entanto, carecem de quaisquer evidências até agora e estão a ser rebatidas pelas autoridades judiciais e eleitorais dos estados visados.