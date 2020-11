Biden teme mais mortes pela covid se Trump não colaborar em transição

Leia Também Biden quer reforçar economia apesar da explosão de casos de covid-19

O Presidente eleito dos Estados, o democrata Joe Biden, considerou hoje que "é possível que morram mais pessoas" por causa da pandemia se o atual Presidente, o republicano Donald Trump, continuar a bloquear o processo de transição.Se não houver a colaboração da administração de Trump para desbloquear a sucessão na Casa Branca, "é possível que morram mais pessoas" infetadas com o SARS-CoV-2, advertiu Biden, exemplificando com a urgência da preparação da distribuição de uma eventual vacina."Se tivermos de esperar até 20 de janeiro [dia para o qual está agendada a tomada de posse do próximo Presidente] para começar a planear, isso faz-nos começar um mês, um mês e meio, atrasados", completou o democrata, enquanto discursava em Wilmington, Delaware.Por essa razão, "é tão importante que esta coordenação" entre a atual administração norte-americana e a próxima tenha início "agora ou o mais rápido possível", insistiu o Presidente eleito.O planeamento da distribuição de uma eventual vacina contra a covid-19 - no momento em que as vacinas da Pfizer e da BioNTech e a da Moderna apresentaram resultados que anteveem a possibilidade de administração à população em geral -, é apenas uma das prioridades para o início do mandato de Biden, que vai ser o 46.º Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).A criação de três milhões de postos de trabalho, em particular, nas áreas tecnológicas e associadas às energias renováveis, assim como o aumento do salário mínimo para os 15 euros por hora, são outras das intenções da futura administração Biden.Contudo, o executivo do ainda Presidente dos EUA está a bloquear o processo de transição, enquanto a candidatura de Trump tenta, a todo o custo, reverter os resultados das presidências.Fraude eleitoral perpetrada pelos democratas e a má contagem dos votos em vários estados considerados "chave" na corrida à Casa Branca, como, por exemplo, a Pensilvânia, o Arizona ou a Geórgia, estão entre os argumentos da candidatura do atual chefe de Estado, mas as acusações estão a 'cair por terra' por falta de evidências concretas.Os estados visados já refutaram as acusações, mas Trump prolonga as insinuações infundadas na rede social Twitter.No final da última semana, Trump chegou a admitir, durante a primeira conferência de imprensa depois de conhecidas as projeções que dão a vitória a Biden, que poderá não ser o vencedor das eleições.Mais tarde, chegou a contemplar esta hipótese no Twitter, mas voltou atrás e às acusações de fraude eleitoral, declarando-se o vencedor.